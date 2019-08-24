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суббота, 24 августа 2019 17:38

Волкер прокомментировал обмен заключенными между Украиной и Россией

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Волкер прокомментировал обмен заключенными между Украиной и Россией
Представитель Госдепартамента США Курт Волкер не участвует в переговорах.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен заключенными между Украиной и Россией действительно состоится.

По его словам, он лично не участвует в переговорах относительно обмена, сообщает "Громадське".

"Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и в первую очередь моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним. Очень надеюсь, что обмен состоится", - сказал Волкер.

23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что лично занимается этим вопросом и пообещал результат "уже в ближайшие дни".

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Украина и Россия планируют большой обмен пленными по формуле "33 на 33". Украинских политзаключенных, которых предположительно готовят на обмен, собрали в московском "Лефортово". Их адвокаты не раскрывают подробности раньше времени, но неофициально называют дату выдачи – 28-29 августа.

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