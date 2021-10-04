Корниенко объяснил, почему "слуги" отказали Разумкову во встрече

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 819
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 504
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2484
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1494
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 207
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 837
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3411
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4239
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3618
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 540
Фото
Все фото
5
5
5
4
15
Запад должен перестать пытаться &quot;не обижать Путина&quot; - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина" - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
&quot;Здесь депутаты живее, чем под куполом&quot; - Зеленский в Трускавце
"Здесь депутаты живее, чем под куполом" - Зеленский в Трускавце
В столице проходит &quot;Марш за Киев&quot;
В столице проходит "Марш за Киев"
Зеленский приехал на &quot;большую фракцию&quot; своей партии
Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Видео
Все видео
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
"Слуги народа" променяли Зеленского на выпивку с икрой
"Слуги народа" променяли Зеленского на выпивку с икрой
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1719
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 450
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8325
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 648
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 513
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
понедельник, 04 октября 2021 14:19

Корниенко объяснил, почему "слуги" отказали Разумкову во встрече

  Комментировать
Корниенко объяснил, почему &quot;слуги&quot; отказали Разумкову во встрече
Корниенко назвал причину отказа Разумкову во встрече. Фото: Александр Кузьмин, УНИАН

Фракция "Слуга народа" не согласилась на встречу с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, потому что они друг другу уже все сказали.

Об этом сообщил председатель "Слуги народа" Александр Корниенко в Верховной Раде 4 октября, пишет "Украинская правда".

"Мы только что поговорили на согласительной. Где-то был повышенный тон, столкновения. Я подписал после Арахамии подписной лист. Все, что можно, мы друг другу уже сказали публично и тет-а-тет. Не считаю, что нужно тратить сегодня вечером (4 сентября. - Gazeta.ua) несколько часов, чтобы вновь обсуждать, что мы действуем в рамках закона, когда надо санкции вводить на "5 колонну", - сказал Корниенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отставка Разумкова будет сигналом к досрочным президентским выборам - политолог

Нардеп добавил, что за отставку Разумкова собрали в общей сложности 190 подписей. Но на подписном листе 175. Также в "Слуге народа" будут перестраиваться, если ему дадут должность в руководстве Верховной Рады.

Голосовать за отставку Разумкова могут 5 октября, если к вечеру проверят подписи нардепов. К концу недели этот вопрос парламент решит, заявил Корниенко.

4 октября Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, чтобы обсудить свою работу на посту председателя парламента. Однако получил отказ.

Ранее депутаты от "СН" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Спикер допустил "большую ошибку", сказал президент Владимир Зеленский.

Основным кандидатом на должность председателя ВР "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Корниенко объяснил, почему "слуги" отказали Разумкову во встрече». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Подо Львовом аварийно сел лайнер: погибли пятеро людей

В США признали Голодомор геноцидом

Грузовой самолет упал на дом

Самое читаемое
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 6993
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 4104
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 15 Просмотров: 3654
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 3015
&quot;Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!&quot; - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
25
 Просмотров: 2484
Политика
"Слуги" сорвали согласительный совет, когда Порошенко поднял тему Pandora Papers
"Слуги" сорвали согласительный совет, когда Порошенко поднял тему Pandora Papers Просмотров: 324
Арахамия оплатил перелет журналисткам, которых Укрзализныця пересаживала из-за "слуг"
Арахамия оплатил перелет журналисткам, которых Укрзализныця пересаживала из-за "слуг" Просмотров: 171
Власти Грузии не хотят передавать Саакашвили Украине
Власти Грузии не хотят передавать Саакашвили Украине Просмотров: 144
Советник Ермака прокомментировал "Офшор 95"
Советник Ермака прокомментировал "Офшор 95" Просмотров: 666
"Слуги"-председатели комитетов объявили бойкот Разумкову
"Слуги"-председатели комитетов объявили бойкот Разумкову Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
15
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
4
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
4
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
2
У Украины нет времени рассчитывать, пока страну примут в ЕС - Зеленский
Голосов: 8461
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть