Корниенко объяснил, почему "слуги" отказали Разумкову во встрече

Корниенко назвал причину отказа Разумкову во встрече. Фото: Александр Кузьмин, УНИАН

Фракция "Слуга народа" не согласилась на встречу с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, потому что они друг другу уже все сказали.

Об этом сообщил председатель "Слуги народа" Александр Корниенко в Верховной Раде 4 октября, пишет "Украинская правда".

"Мы только что поговорили на согласительной. Где-то был повышенный тон, столкновения. Я подписал после Арахамии подписной лист. Все, что можно, мы друг другу уже сказали публично и тет-а-тет. Не считаю, что нужно тратить сегодня вечером (4 сентября. - Gazeta.ua) несколько часов, чтобы вновь обсуждать, что мы действуем в рамках закона, когда надо санкции вводить на "5 колонну", - сказал Корниенко.

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Нардеп добавил, что за отставку Разумкова собрали в общей сложности 190 подписей. Но на подписном листе 175. Также в "Слуге народа" будут перестраиваться, если ему дадут должность в руководстве Верховной Рады.

Голосовать за отставку Разумкова могут 5 октября, если к вечеру проверят подписи нардепов. К концу недели этот вопрос парламент решит, заявил Корниенко.

4 октября Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, чтобы обсудить свою работу на посту председателя парламента. Однако получил отказ. Ранее депутаты от "СН" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Спикер допустил "большую ошибку", сказал президент Владимир Зеленский. Основным кандидатом на должность председателя ВР "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.