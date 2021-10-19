Конституционный суд открыл производство относительно увольнения Тупицкого и Касминина

Конституционный суд открыл производство относительно соответствия Конституции указов президента Владимира Зеленского.
Представление выдвинули 49 народных депутатов, написала в Telegram депутат, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
Речь идет об указах президента об отстранении отстранение от должности судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Президента 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал указ о конкурсе в Конституционный суд
Дело будет рассматриваться на заседании Палаты суда.
В марте президент Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда.
В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского.
После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения.
Офис президента подал апелляцию в Большую палату ВС на решение Высшего админсуда.
Комментарии