Конституционный суд открыл производство относительно увольнения Тупицкого и Касминина

КСУ рассмотрит соответствие указов Зеленского Конституции. Фото: ccu.gov.ua

Конституционный суд открыл производство относительно соответствия Конституции указов президента Владимира Зеленского.

Представление выдвинули 49 народных депутатов, написала в Telegram депутат, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Речь идет об указах президента об отстранении отстранение от должности судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Президента 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

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Дело будет рассматриваться на заседании Палаты суда.

В марте президент Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда. В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского. После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения. Офис президента подал апелляцию в Большую палату ВС на решение Высшего админсуда.