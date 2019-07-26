Кононенко назвал причины проигрыша Дубинскому

Нардеп от ББП, самовыдвиженец на выборах 2019-го Игорь Кононенко рассказал о причинах проигрыша на мажоритарке кандидату от "Слуги народа", журналисту Александру Дубинскому.
Первой нардеп считает "черный" пиар, второй - "коллективное решение" избирателей.
"Один из известных национальных каналов в течение двух месяцев сначала дважды в неделю, а последние 2 недели каждый день посвящал мне в прайм-тайм минимум 20 минут. И вся эта информация была отрицательная (....) Во-вторых, почему я не выиграл. Воспринимайте это как полушутку, но мне кажется, что граждане Украины решили отдать всю власть в одни руки, чтобы потом никто не говорил, что ему не хватает полномочий. Это такое коллективное решение большинства граждан нашей страны", - сказал Кононенко.
За кампанию нардеп провел более 500 встреч, потратил до 1 млн грн.
"Работал тренд" старое новое ", а конкретная фамилия кандидата не имело значения. Поэтому многие кандидаты, которые прошли от партии-лидера, могли даже не вести кампанию в округе. Это были совершенно новые, неизвестные лица, но людей это не интересовало" , - добавил Кононенко.
Кононенко проиграл округ в Киевской области с результатом 12,01%. Его конкурент собрал 40,94% голосов.
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ЦИК также обработала 100% протоколов на многомандатном округе. В Верховную Раду прошло 5 партий:
"Слуга народа" - 43,16%;
"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05%;
"Батькивщина" - 8,18%;
"Европейская солидарность" - 8,1%;
"Голос" - 5,82%.
О победителях на мажоритарных округах можно прочитать здесь.
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