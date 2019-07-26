Кононенко назвал причины проигрыша Дубинскому

"Один из известных национальных каналов в течение двух месяцев сначала два раза в неделю, а последние две недели - каждый день посвящал мне в прайм-тайм минимум 20 минут", - Кононенко. ФОТО: ZN, ua

Нардеп от ББП, самовыдвиженец на выборах 2019-го Игорь Кононенко рассказал о причинах проигрыша на мажоритарке кандидату от "Слуги народа", журналисту Александру Дубинскому.

Первой нардеп считает "черный" пиар, второй - "коллективное решение" избирателей.

"Один из известных национальных каналов в течение двух месяцев сначала дважды в неделю, а последние 2 недели каждый день посвящал мне в прайм-тайм минимум 20 минут. И вся эта информация была отрицательная (....) Во-вторых, почему я не выиграл. Воспринимайте это как полушутку, но мне кажется, что граждане Украины решили отдать всю власть в одни руки, чтобы потом никто не говорил, что ему не хватает полномочий. Это такое коллективное решение большинства граждан нашей страны", - сказал Кононенко.

За кампанию нардеп провел более 500 встреч, потратил до 1 млн грн.

"Работал тренд" старое новое ", а конкретная фамилия кандидата не имело значения. Поэтому многие кандидаты, которые прошли от партии-лидера, могли даже не вести кампанию в округе. Это были совершенно новые, неизвестные лица, но людей это не интересовало" , - добавил Кононенко.

Кононенко проиграл округ в Киевской области с результатом 12,01%. Его конкурент собрал 40,94% голосов.

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ЦИК также обработала 100% протоколов на многомандатном округе. В Верховную Раду прошло 5 партий:

"Слуга народа" - 43,16%; "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05%; "Батькивщина" - 8,18%; "Европейская солидарность" - 8,1%; "Голос" - 5,82%. О победителях на мажоритарных округах можно прочитать здесь. Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые. Внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. Явка стала самой низкой в истории украинских выборов в Раду - 49,84%. Верховную Раду 8-го созыва во время инаугурации распустил президент Владимир Зеленский.