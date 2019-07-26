10 партий и 46 самовыдвиженцев: кто выиграл мажоритарку

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов по мажоритарным округам на внеочередных парламентских выборах.
Больше всего округов выиграла партия "Слуга народа" - 130 ее депутатов прошло в Верховную Раду.
По 6 кандидатов зашли в парламент от "Оппозиционной платформы - За життя" и "Оппозиционного блока".
Партия "Голос" завела 3 мажоритарщика.
"Европейская солидарность" и "Батькивщина" получили по 2 представителя в мажоритарных округах.
По 1 депутату зайдет от партий "Самопомич", "Била Церква разом", "Свобода", "Единый центр".
Самовыдвиженцами в Верховную Раду зайдут 46 человек.
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ЦИК также обработала 100% протоколов на многомандатном округе. В Верховную Раду прошло 5 партий:
"Слуга народа" - 43,16%;
"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05%;
"Батькивщина" - 8,18%;
"Европейская солидарность" - 8,1%;
"Голос" - 5,82%.
Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.
Внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. Явка стала самой низкой в истории украинских выборов в Раду - 49,84%.
Верховную Раду 8-го созыва во время инаугурации распустил президент Владимир Зеленский.
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