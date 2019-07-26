10 партий и 46 самовыдвиженцев: кто выиграл мажоритарку

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 369
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 477
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3573
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5500
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 819
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3447
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1864
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1908
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6507
Фото
Все фото
9
6
4
16
1
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
&quot;Батькивщина&quot; обходит партию Порошенко
"Батькивщина" обходит партию Порошенко
Видео
Все видео
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3573
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 936
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2475
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1152
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 486
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 12:05

10 партий и 46 самовыдвиженцев: кто выиграл мажоритарку

  Комментировать
10 партий и 46 самовыдвиженцев: кто выиграл мажоритарку
Больше всего округов выиграла партия "Слуга народа" - 130 ее депутатов прошло в Верховную Раду. ФОТО: УНИАН

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов по мажоритарным округам на внеочередных парламентских выборах.

Больше всего округов выиграла партия "Слуга народа" - 130 ее депутатов прошло в Верховную Раду.

По 6 кандидатов зашли в парламент от "Оппозиционной платформы - За життя" и "Оппозиционного блока".

Партия "Голос" завела 3 мажоритарщика.

"Европейская солидарность" и "Батькивщина" получили по 2 представителя в мажоритарных округах.

По 1 депутату зайдет от партий "Самопомич", "Била Церква разом", "Свобода", "Единый центр".

Самовыдвиженцами в Верховную Раду зайдут 46 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юзик из "Квартала", директор коксохимзавода и действующий нардеп: кто из мажоритарщиков собрал больше всего голосов

ЦИК также обработала 100% протоколов на многомандатном округе. В Верховную Раду прошло 5 партий:
"Слуга народа" - 43,16%;

"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05%;

"Батькивщина" - 8,18%;

"Европейская солидарность" - 8,1%;
"Голос" - 5,82%.

Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.

Внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. Явка стала самой низкой в истории украинских выборов в Раду - 49,84%.

Верховную Раду 8-го созыва во время инаугурации распустил президент Владимир Зеленский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «10 партий и 46 самовыдвиженцев: кто выиграл мажоритарку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский самолет побил 20 мировых рекордов

В Румынии приняли антиукраинской закон

Ехали полгода - завершилась кругосветная автомобильная гонка

Самое читаемое
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 41900
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 29801
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 21510
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 20242
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 19568
Политика
Кличко выступил против инициативы Зеленского
Кличко выступил против инициативы Зеленского Просмотров: 243
В Окружном административном суде проводят обыски
В Окружном административном суде проводят обыски Просмотров: 99
Братья Кличко подали в суд на "1+1"
Братья Кличко подали в суд на "1+1" Просмотров: 2880
Посол ЕС "дал пощечину" Холодницкому
Посол ЕС "дал пощечину" Холодницкому 1 Просмотров: 576
"Слуга народа" требует пересчета голосов в округах, где их кандидаты проиграли
"Слуга народа" требует пересчета голосов в округах, где их кандидаты проиграли Просмотров: 252
Больше всего комментируют
6
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
4
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
Голосов: 7817
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua