10 партий и 46 самовыдвиженцев: кто выиграл мажоритарку

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов по мажоритарным округам на внеочередных парламентских выборах.

Больше всего округов выиграла партия "Слуга народа" - 130 ее депутатов прошло в Верховную Раду.

По 6 кандидатов зашли в парламент от "Оппозиционной платформы - За життя" и "Оппозиционного блока".

Партия "Голос" завела 3 мажоритарщика.

"Европейская солидарность" и "Батькивщина" получили по 2 представителя в мажоритарных округах.

По 1 депутату зайдет от партий "Самопомич", "Била Церква разом", "Свобода", "Единый центр".

Самовыдвиженцами в Верховную Раду зайдут 46 человек.

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ЦИК также обработала 100% протоколов на многомандатном округе. В Верховную Раду прошло 5 партий:

"Слуга народа" - 43,16%;

"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05%;

"Батькивщина" - 8,18%;

"Европейская солидарность" - 8,1%;

"Голос" - 5,82%.

Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.

Внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. Явка стала самой низкой в истории украинских выборов в Раду - 49,84%.

Верховную Раду 8-го созыва во время инаугурации распустил президент Владимир Зеленский.