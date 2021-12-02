Конец эпохи бедности: ДБР купило шесть "Тойот" по миллиону

Государственное бюро расследований приобрело шесть автомобилей Toyota Camry по миллиону гривен.
По результатам тендера ведомство заказало авто на общую сумму 5,77 млн грн, пишут "Наші гроші"
Фирма поставит два автомобиля в комплектации Elegance по 926,4 тыс. и четыре Toyota Camry Prestige по 979 тыс.
Camry Elegance будет иметь 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, подушки безопасности, отделку сидений кожей с перфорацией, мультимедийную систему, подогрев передних сидений.
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Авто в комплектации Prestige имеет больше опций. В частности, декоративные хромированные вставки переднего бампера, глянцевые вставки центральной стойки, центральная консоль с декором, система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками.
Все шесть автомобилей будут иметь спецкомплектацию.
В автосалонах Camry Elegance без специальной комплектации и дополнительного оборудования продают за 842 тыс, Camry Prestige – за 901 тыс.
Служба безопасности Украины заказала у фирмы, принадлежащей гражданину Российской Федерации, 65 кроссоверов Toyota на 66,82 млн. грн.
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