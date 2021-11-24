СБУ купила у россиянина "Тойот" на 67 млн грн

Автомобили СБУ заказала по результатам тендера 15 ноября. Фото: @SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины заказала у фирмы, принадлежащей гражданину РФ, 65 кроссоверов Toyota на 66,82 млн грн.

Об этом сообщили "Наші гроші"

Автомобили купила у харьковской фирмы "Артсіті", принадлежащей россиянину Александру Лалаяну.

Фирма поставит кроссоверы Toyota RAV4 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT Active (на бензине и на электронной регулировке) по 1,03 млн грн.

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У каждого автомобиля будет отделка сидений тканью, система выбора режимов движения, круиз-контроль, датчики парковки, подогрев передних сидений, климат-контроль с независимым регулированием температуры, мультимедийная система с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем.

Из дополнительного оборудования – комплект ковриков, а в подкапотной части – сигнально-громкоговорящее устройство и проблесковый маячок синего цвета.

На торгах также были две фирмы "Алмаз мотор, ЛТД" и "Гранд Мотор", которые предложили на 2,5 тыс. грн более высокие суммы. Они не торговались на аукционе.

В позапрошлом году руководство СБУ заявляло о самой масштабной реформе ведомства. Председатель СБУ Иван Баканов назвал приоритетом приближения службы до лучших моделей спецслужб государств-членов ЕС и НАТО. Особенно в условиях агрессии со стороны Российской Федерации.