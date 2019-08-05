Коммунисты через суд хотят вернуться в большую политику

Петр Симоненко и КПУ просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года. Фото: KP.UA

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко и Компартии против Министерства юстиции Украины.

Истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015-го. Им утвердили правовое заключение комиссии о несоответствии деятельности, наименования и символики КПУ требованиям закона о декоммунизации, сообщает пресс-служба суда.

Иск подали в июле текущего года. Дело будет рассматриваться без вызова сторон.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о декоммунизации 15 мая 2015-го. В июле того же года министр юстиции Павел Петренко аннулировал статус и права Компартии Украины, Компартии (обновленной), и Компартии Украины рабочих и крестьян.

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"После принятия законов была создана независимая комиссия, которая в течение месяца проводила проверку на соответствие 3 коммунистических партий в Украине - КПУ, Компартия (обновленная) и Коммунистическая партия Украины рабочих и крестьян. На основе выводов комиссии я подписал 3 приказа, которые определяют, что компартии Украины, в частности в своей деятельности, наименовании, символике, уставе и программе не соответствуют требованиям ч. 2 ст. 3 закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики", - заявил тогда Петренко.

Пакет законов об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов приняла Верховная Рада 9 апреля 2015-го. Документы запрещали советскую символику, осуждали режимы, открывали архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины Украинскую повстанческую армию.