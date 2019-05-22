Комитет объявил решение об отставке Гройсмана

Гройсман не проводит заседание правительства, потому что ожидает отставки. Фото: Громадське

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности главы правительства.

Об этом после заседания комитета сообщил его член Александр Черненко.

"Это (решение комитета - Gazeta.ua) была формальность. Завтра будет определяться Верховная Рада по поводу поддержки или не поддержки отставки Гройсмана", - сказал он.

Нардеп затруднился спрогнозировать судьбу вопроса отставки Кабмина.

"Наша фракция - "Блока Петра Порошенко" - завтра собирается, будет говорить с сами премьер-министром и потом принимать решение", - сообщил он.

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Премьер-министр Владимир Гройсман написал заявление об отставке 20 мая, 23 мая Верховная Рада зарегистрировала этот документ. Отставка главы правительства влечет отставку всего состава Кабмина.