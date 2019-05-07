Коломойский рассказал, как на него дулся богатый нардеп

Виталий Хомутынник занимает 16 место в "ТОП-100 самых богатых украинцев". Фото: УНИАН

Сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник полгода обижался на бизнесмена Игоря Коломойского из-за материала, который транслировал телеканал "1+1".

Об этом Коломойский рассказал во второй части интервью Bihus.Info.

Он убеждал журналистов, что его телеканал "1+1" не выбирает, о ком делать материалы. На вопрос, почему не было сюжетов о его партнере Хомутыннике, ответил, что "100 раз были".

"Бывает, что нечего показывать. Но 100-процентно были [материалы]. Я не знаю, что было, но он на меня дулся. Мы с ним полгода вообще не разговаривали - где-то между 2015 и 2016 годами. Из-за того, что показали, что он крышевал то ли Насирова, то ли Билоуса", - сказал Коломойский.

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Виталий Хомутынник - самый богатый народный депутат с доходом почти 294 млн грн по состоянию на 2014 год. В 2017 году он оказался на четвертой строчке. В Верховной Раде с 2002 года. Впервые в парламент прошел по округу в Донецкой области, потом еще три раза в списках Партии регионов. Имеет совместное предприятие с Игорем Коломойским по добыче газа. Хомутынник был одним из депутатов, голосовавших за "диктаторские законы" в январе 2014 года и за цензуру в интернете в июле 2018 года.