Коломойский предполагает всеобщую национализацию в Украине

Коломойский сетует на низкое качество жизни украинцев

Бизнесмен Игорь Коломойский считает вероятной полную национализацию в Украине.

Об этом он сказал во второй части интервью Bihus.Info.

"Страна может потребовать такой перезагрузки, какая была 1917-го, - всеобщая национализация. И поехали все заново. Я такое допускаю. В той [существующей] системе распределения собственности и материальных благ [которая есть] страна может не выжить. Может, придется с чистого листа начинать", - сказал Коломойский.

Он назвал такой процесс переделом собственности в пользу государства.

"Такое случается и в развитых странах... Если страна не может дальше жить и существовать в той конструкции, где священно право собственности и при этом Антимонопольный комитет, например, сегодня разрешил приобретение двух облэнерго", - отметил бизнесмен.

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Бизнесмен Игорь Коломойский живет в израильском городе Герцлия. Имеет 3 гражданства — украинское, израильское и кипрское. До этого жил преимущественно в Швейцарии. Последний раз был в Украине летом 2017-го.