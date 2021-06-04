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Коломойский не в команде: СМИ выяснили, кто по закону Зеленского является олигархом

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Коломойский не в команде: СМИ выяснили, кто по закону Зеленского является олигархом
Игорь Коломойский, по законм Зеленского. не подпадает под определение олигарха. Фото: epravda.com.ua

Если разбираться, кто является олигархом по законопроекту президента Владимира Зеленского, получается так, что под это определение подпадают Ринат Ахметов, Игорь и Григорий Суркисы, Петр Порошенко, Борис Колесников и Вадим Столар.

При этом Игорь Коломойский не олигарх, пишет издание "Наші Гроші".

В тексте законопроекта Зеленского формулировки очень размыты, как "значительное влияние на СМИ" или "участие в политической жизни", а методы проверки данных касательно состояния и бенефициаров не указаны, пишет издание.

И отмечает, что в законе сознательно запрограммирована неприкосновенность владельцев монополий. Одним из критериев олигарха в законе является владение фирмой, которая по состоянию "на день введения в действие закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке". Естественные монополии - это облгазы и облэнерго. Однако, в перечне бенефициарах облгазов нет фамилии Фирташа, а Коломойского нет в облэнерго.

"А фирм-монополистов по состоянию на день введения закона в действие в Украине нет вообще. Ибо статус определяет только АМКУ. А он это делает по результатам многолетних расследований. И так получается, что даже когда он признавал химкомбинаты Фирташа монополистами на рынке удобрений, а в "ДТЭК-Западэнерго" Ахметова видел минимальные признаки злоупотребления монопольным положением в Бурштынском острове - это все касалось старых периодов. У Фирташа это были 2015-2017 годы, в Ахметова - середина 2019-го. И никакого там июня 2021 года, когда законопроект внесен в совет и явно будет проголосован", - пишет автор Юрий Николов.

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Также есть вопросы по собственности в медиа. Пока непонятно, считаются ли 9% Суркисов и жены Медведчука в "1+1" существенным влиянием на телеканал Коломойского, как быть с Хорошковским и Левочкиным в "Интере", и делает ли кого угодно олигархом владение каким-либо сайтом.

То же с оценкой активов. Ведь, например, Коломойский почти нигде не указан бенефициаром в крупных компаниях.

Издание создало таблицу с расчетами принадлежности к олигархам тех или иных украинцев, взяв за ориентир украинский список "Форбс" и добавив еще несколько медийных фамилий, которых там почему-то не было.

"Участие в политической жизни - это вообще сплошная дискреция на усмотрение гаранта. Например, Коломойский на днях публично заявил, что никакой он не политик и никуда не лезет, хотя имеет друзей. А нардеп Палица ("За майбутнє". - Gazeta.ua) еще раньше сказал, что с Коломойским вообще едва знаком. В том смысле, что когда-то да, а сейчас нет, ничего общего", - говорится в тексте.

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Издание задается риторическим вопросом - как президент определит влияние на политику, например, Коломойского, Пинчука или Фирташа.

"Так что можем предполагать, что результатом дискреции будет черти-шоу с вызовами на СНБОУ кого-попало", - подытоживают "Наші Гроші".

Законопроект об олигархах, который анонсировал президент Владимир Зеленский, власть будет держать "подвешенным". Так покажут, как глава государства старается бороться с олигархами, но ему мешают. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Бобыренко.

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04
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