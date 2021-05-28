Как будет работать закон Зеленского против олигархов

"Офис президента Владимира Зеленского сможет много и долго говорить о борьбе с олигархами", считает Виктор Бобыренко. Фото: Сергей Старостенко

Законопроект об олигархах, который анонсировал президент Владимир Зеленский, власть будет держать "подвешенным". Так покажут, как глава государства старается бороться с олигархами, но ему мешают. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Бобыренко.

"В документе должен быть термин, кто такой олигарх. Здесь уже определение – тот, кто играет в политику или является политиком. Но Коломойский не является политиком. Тот, кто является владельцем телеканала? Так что, каждый владелец уже не может быть политиком? Самое главное – те, кто имеют влияние на нардепов. Тогда они должны встать и сказать "Я человек Коломойского", "Я человек Ахметова". Этого никто не скажет, все остальное – догадки. Определение термина олигарх мало возможно. С этим можно идти в Конституционный суд или в Европейский суд по правам человека. Если сказать, что Дубинский представляет Коломойского в голосованиях, то он это оспорит. И будет прав. Мы не видели как ему передают конверты с деньгами", – говорит политолог.

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Сейчас законопроект в сессионный зал попытаются не выносить, говорит Бобыренко. "Надо выносить уже на новой сессии. Офис Зеленского сможет много и долго говорить. Держать процесс подвешенным. Могут говорить: "Видите, Зеленский борется с олигархами, но процесс затягивают другие люди". Если законопроект будет серьезно настроен против олигархов, то за него не проголосуют. Если пустышка, то могут", – говорит политолог.

"Зачем нам вообще отдельный закон, если должен работать Антимонопольный комитет? Наложить большие штрафы, и у нас олигархи переведутся. Работают антикоррупционные институты – это уже может быть удар по олигархам. Если законопроект будет выписан так, чтобы догонять только Порошенко, то это будут читать в посольствах мира. В Офисе Зеленского не настолько глупы, чтобы так сделать", – отмечает Бобыренко.

20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об олигархах "почти на 100 процентов готов". "Думаю, что он появится на следующей неделе", – сказал президент. 27 мая издание ZN.UA опубликовало часть вероятного текста президентского законопроекта. После публикации СМИ, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эти нормы не являются текстом законопроекта об олигархах. Издание ZN.UA обвинило Подоляка во лжи.