Коломойский называет заместителя Ермака "маленький воришка", а к Зеленскому шлет посредников - СМИ

Коломойский с прошлого года находится под санкциями США. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский общается с олигархом Игорем Коломойским через посредников.

Об этом пишут журналисты "Українська правда".

Послание от Коломойского в Офис президента и обратно передает Тимур Миндич, давний партнер олигарха и совладелец Студии "Квартал 95". Тот организует дни рождения Зеленскому и не пропустил празднование юбилея руководителя ОП Андрея Ермака.

"Миндич живет на Банковой. Он, как "челночник", курсирует между Офисом президента и офисом Коломойского. Беня не хочет говорить по телефону, потому что боится, что его слушают американцы", - рассказал один из крупных бизнесменов.

В окружении олигарха шутят, что Коломойский просит Миндича реже приходить к нему, потому что он "навлекает под офис журналистов и правоохранителей".

Другим каналом связи президента с Коломойским является глава фракции "Слуа народу" Давид Арахамия.

Также в окружении Коломойского говорят, что тот сознательно не общается с представителями ОП.

"У него нет отношений с Ермаком, Тимошенко (Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя ОП. - Gazeta.ua) он на дух не переносит, называет его "маленький воришка". А с президентом переписывается только, когда поздравляет с днем рождения", - говорит один из приближенных к олигарху бизнесменов.

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В войне Зеленского с олигархом Ринатом Ахметовым сыграл роль Коломойский.

"У Валерьевича тоже есть горно-обогатительные комбинаты, как у Рината. Поэтому он понимает этот бизнес. Какие-то консультации давал нам. Речь об "антиахметовском" законе относительно ренты на железную руду. Но мы и без него справились бы", - рассказал член команды Зеленского.

"За войной с Ринатом торчат уши как раз Бени", - говорит не под запись друг олигарха. И добавляет: "Но если все думают, что Беня ничего не делает и только пьет водку у себя в селе под Днепром, значит, его стратегия работает".

Сейчас в наступление на власть пошли главные активы Ахметова - телеканал "Україна" и Савик Шустер. В то же время "1+1" и "Право на владу" тихо обслуживают Банковую, пишет СМИ.

На прошло неделе США подали иск о конфискации имущества, связанного с Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Американское министерство юстиции сообщило о недвижимости, которая содержалась за счет средств от хищений в Приватбанке. В начале января Зеленский приехал на курорт "Буковель" и разместился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, в котором остановился Коломойский. Олигарх находится под санкциями США.