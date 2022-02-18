Количество провокаций на Донбассе будет расти – бывший министр МИД Климкин

Климкин рассказал об обстрелах на Донбассе. Фото: Украинская правда

Вероятность полномасштабного вторжения уменьшилась, а вот вероятность провокаций – возросла.

"Путин никогда не будет действовать предсказуемо. Когда он пойдет на масштабную операцию, обязательно это скроет. Он не будет готовиться к этому таким обстрелом, как сегодня", — заявил министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин в ток-шоу "Право на владу".

Путин сознательно "поднял ставки", чтобы привлечь внимание к тому, что происходит на оккупированной территории, где, якобы, планируется наступление ВСУ.

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Еще одной провокацией Путина, по словам Павла Климкина, было обращение Госдумы, в котором его просят признать независимость ЛДНР. Этот документ дает ему сразу два козыря.

"Он хотел показать, что он лучший миротворец – "видите, есть еще хуже сегодня в России, а я вроде бы на этом фоне держу позицию". И теперь его то Макрон просит, то Шольц - как-то по-человечески себя вести. А во-вторых, Дума дала Путину пистолет с крючком и он на этот крючок может нажать", — считает дипломат.

"Это будет Абхазия. Введение российских войск, какая-то сделка и "голубые каски", которые можно использовать после провокаций. Я считаю, что в ближайшие дни у нас вероятность больших действий со стороны Путина снизилась, но 100% давление будет подниматься. И осень тоже будет очень непростой", – спрогнозировал он.

17 февраля оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. С начала суток зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Трое работников заведения претерпели контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод. Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранены двое гражданских.