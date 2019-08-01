Когда объявят результаты выборов в ВР: ЦИК поставила дедлайн

Центральная избирательная комиссия должна обнародовать результаты досрочных выборов в Верховную Раду до 5 августа.
Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
"До 5 августа Центральная избирательная комиссия должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы и общегосударственного избирательного округа, и по всем одномандатным избирательным округам. Будем надеяться, что мы сделаем это даже раньше, чем 5 августа", - сказала Слипачук.
Сейчас еще продолжаются рассмотрения апелляционных жалоб кандидатов в народные депутаты. Они должны завершиться в течение следующих 2-3 дней, объяснила Слипачук.
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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. По подсчетам электронных протоколов, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 13,05%, "Батькивщину" - 8,18%, "Европейскую солидарность" - 8,10% , "Голос" - 5,82%.
Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.
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