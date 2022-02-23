Кличко обратился к киевлянам: Комендантского часа не будет

Виталий Кличко рассказал об особенностях введения чрезвычайного положения в столице. Фото: КГГА

В случае введения чрезвычайного положения в Украине, комендантского часа в Киеве не будет.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на срочном брифинге 23 февраля, передает Gazeta.ua.

"Комендантского часа на территории областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения", - заверил мэр.

Введение ЧП будет предусматривать определенные ограничения, сказал Кличко. Например, может ограничиваться движение транспортных средств и производиться их осмотр.

Также будет введен усиленный контроль въездов и выездов с территории городов и областей Украины. То есть, будут блокпосты. Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий.

"Запрещается проведение митингов. Могут быть другие ограничительные меры", – отметил мэр.

Добавил, что все необходимые решения и меры по внедрению чрезвычайного положения в столице примет оперативный штаб Киева, который соберется 23 февраля после соответствующего решения Верховной Рады. Всю информацию город будет обнародовать оперативно на официальных ресурсах городских властей.

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Кличко призвал доверять информацию только из официальных источников.

"Никакой паники. Чрезвычайное положение в этой ситуации – упреждающий шаг. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в городах, поселках и селах. Для противодействия преступности, предотвращению возможных провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. А также – для обеспечения функционирования и работы объектов критической инфраструктуры и органов власти", - подчеркнул он.

Отметил, что все нужды теробороны будут решаться в оперативном режиме. В ближайшее время будет организовано и проведено учебное собрание резервистов в батальонах и бригадах теробороны.

"Эти учения будут проводиться в течение 30 дней", - сказал Кличко.

23 февраля Верховная Рада намерена ввести чрезвычайное положение на всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. ЧС предлагают ввести на 30 дней. Военное положение в Украине будут введены в случае необходимости.