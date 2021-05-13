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четверг, 13 мая 2021 18:45

Кличко может составить серьезную конкуренцию Зеленскому - эксперт

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Кличко может составить серьезную конкуренцию Зеленскому - эксперт
Виталий Кличко хороший уровень доверия. Фото: bbc.com

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на столичную власть и на него лично через обыски прокуратуры в Киевской городской государственной администрации.

Он будет пытаться охарактеризовать эти события как политическое преследование. Это будет способствовать его популяризации и повышению уровня доверия к нему, рассказал Gazeta.ua политолог Михаил Басараб.

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"Виталий Кличко начал готовиться к парламентской и возможно президентской кампании. Вполне возможно, что политический партнер Кличко Сергей Левочкин решил расконсервировать и популяризировать его, как политический проект, который не удалось сделать в 2014 году", - заявил Басараб.

Виталия Кличка готовили к президентской кампании как заместителя Виктора Януковича. Владельцы проекта решили, что на сегодня потенциал Кличка полностью не раскрыт.

"Согласно социологическим исследованиям у Виталия достаточно хороший уровень доверия. И владельцы проекта решили, что есть реальная перспектива, поэтому сейчас началась подготовка на местах. Штаб Виталий Кличка развернул активную работу и ведут подбор кадров в регионах. Очевидно, что это с прицелом на парламентскую или президентскую кампанию", - добавил эксперт.

Такие действия не нравятся президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что у него появился конкурент.

"По данным социологических исследований среднестатистический избиратель Зеленского является потенциальным избирателем Виталия Кличка. В случае выборов все кто голосовал за Зеленского могут проголосовать за Кличка. Не исключено, что Зеленский может применить имеющийся силовой ресурс чтобы помешать Кличку", - рассказывает Михаил. Басараб.

Ранее обыски проводили в Киевавтодоре. Уголовное производство начали по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при ремонте дорог в столице на сумму более 18 млн грн.

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