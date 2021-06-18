Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе

Фото: Кира Рудик

Киевский мэр Виталий Кличко праздновал победу сборной Украины в матче Евро-2020/21. Народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко собрал коллег-партийцев на футбол. "Слугу народа" Юлию Гришину в Верховной Раде засыпали цветами, а лидер "Голоса" Кира Рудик поехала наслаждалась летом на набережной.

Кто еще болел за наших футболистов и как украинские политики провели неделю – в материале Gazeta.ua.

Столичный мэр Виталий Кличко болел за сборную Украины во время матча с Северной Македонией в футболке национальной команды. От шквала эмоций подходил к экрану телевизора, что показал на фото.

Присоединился к просмотру футбола и народный депутат от "ЕС", пятый президент Петр Порошенко.Он также был в форме сборной. На просмотр матча пришли его однопартийцы.

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В Верховной Раде народного депутата от "Слуги народа" Юлию Гришину завалили букетами по случаю 42-летия. В сессионном зале парламента цветы лежали на десятках мест депутатов и трибуне Рады. На следующий день депутат пришла на работу в брендовых вещах почти на 75 тыс. грн.

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, который в прошлую пятницу посещал львовский Фестиваль вина и представил вино из собственного виноградника Saakashvili's Cellar, показал, как разливает напиток. Предлагал попробовать его всем желающим.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на неделе показывал книги нардепу Александру Дубинскому. Депутат выложил фото с подписью о поддержке спикера во время "диктаторского давления президента Владимира Зеленского". По словам Дубинского, Разумкова могут отправить в отставку и этого "ожидают" слуги народа".

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Бывший нардеп Игорь Мосийчук поделился фото из Вены, Австрия. Написал, что собирался пить местное кофе. Также он показал, как присоединился к переживаниям за сборную Украины. Делал это с пивом и мясом с картофельным пюре.

Ексколега Мосийчука по партии, лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал, что "провел совещание с командой в Черновицкой области". Для двух десятков человек накрыли стол с варениками, фруктами, салатами, мясом. Ляшко также похвастался фото в вышиванке на фоне Карпат.

Председатель партии "Голос" Кира Рудик, за исключение которой выступает половина фракции в парламенте, показала фото на набережной в Николаеве. Пишет, что "наслаждалась летом", а также открыла отделение партии в городе. Нардеп отмечает, что успела и прогуляться Николаевом.

В четверг, 17 июня, в Верховной Раде фракция прокремлевской ОПЗЖ устроила драку. Началась толкотня со слов народный депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева о "политическом уничтожения ОПЗЖ". К трибуне подошли нардепы из ОПЗЖ Илья Кива и Олег Волошин. Кива толкнул депутата от СН Богдана Яременко. Впоследствии Потураев извинился и сказал, что был на эмоциях.