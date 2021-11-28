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воскресенье, 28 ноября 2021 14:19

Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой"

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Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль дает интервью пропагандистским ресурсам диктатора Лукашенко.

Певица Тина Кароль дала интервью пропагандистскому ресурсу самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лушашенко БЕЛТА.

Кароль рассказала об производстве красной помады в Беларуси.

"Полностью весь тираж продан. Мне говорят - надо еще один тираж, я говорю - подождите, сделаем паузу и опять начнем", - сказала.

"Самое вкусное мороженое в Беларуси", - заявила Кароль.

Также рассказала, что хочет делать концерты в Минске. "У меня есть с чем приехать - и новые песни, концертная программа", - сказала.

"Беспринципность и дешевое приспособление", - написала в Facebook автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

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Действия Лукашенко с использованием мигрантов направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной, заявлял государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Белорусский диктатор планирует разместить на юге страны российские ракетные комплексы "Искандеры". Их просил у президента страны-агрессора РФ Путина.

Если Россия поглотит Беларусь, Украина получит 1000 км источника опасности, сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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