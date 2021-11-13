"Тормошу Путина" - Лукашенко об установлении "Искандеров" в направлении Украины и Польши

Лукашенко хоче розмістити біля кордону з Україною та Польщею російські "Іскандери". Фото: Александр Астафьев, ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует разместить на Западе и Юге страны российские ракетные комплексы "Искандеры". Их уже попросил у президента России Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

На вооружении у Беларуси есть установки "Полонез". Однако максимальная дальность пуска у них составляет 300 км, пояснил Лукашенко.

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"Сейчас тормошу вашего президента (Путина. - Gazeta.ua). Мне нужно здесь ваши эти 500-километровые ракетные установки "Искандер". Пусть стоят", – сказал он.

Лукашенко добавил, что сейчас белорусская армия "подготовлена ​​и неплохо вооружена", но подчеркнул необходимость и в дальнейшем вооружать войска новой техникой, в том числе привлеченной в РФ

"Нам нужно уметь воевать против той техники, которая придет к нам (с Запада. - Gazeta.ua). Нам нужно не витать в облаках, а не забывать, что так ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси – мы до этого готовы", – сказал белорусский диктатор.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Границу Польши с Беларусью защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам на всей протяженности этого участка рубежа.