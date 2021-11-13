"Тормошу Путина" - Лукашенко об установлении "Искандеров" в направлении Украины и Польши

 
Ексклюзивы
1/5
"Убегал горами. Со мной было еще 250 человек. 11 выжили": как живут турки-ахыска, которых Сталин лишил родины
"Убегал горами. Со мной было еще 250 человек. 11 выжили": как живут турки-ахыска, которых Сталин лишил родины
Просмотров: 1017
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1323
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
2 Просмотров: 1782
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1773
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 378
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3519
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1224
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 1143
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 729
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 549
Фото
Все фото
9
14
9
8
5
Индию окутал токсичный смог: страна готовится к экстренным мероприятиям
Индию окутал токсичный смог: страна готовится к экстренным мероприятиям
Российский десант высадился на белорусско-литовской границе
Российский десант высадился на белорусско-литовской границе
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры
Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры
Видео
Все видео
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Мигранты прорвались через белорусско-польскую границу
Мигранты прорвались через белорусско-польскую границу
50 лет лежала на чердаке: нашли неизданную песню участников The Beatles
50 лет лежала на чердаке: нашли неизданную песню участников The Beatles
Белорусские силовики бросали еду в толпу голодных мигрантов
Белорусские силовики бросали еду в толпу голодных мигрантов
Идти отказался. Пришлось нести: появилось видео приезда Саакашвили в тюремную больницу
Идти отказался. Пришлось нести: появилось видео приезда Саакашвили в тюремную больницу
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 468
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 5085
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2106
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9531
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1161
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 216
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
суббота, 13 ноября 2021 18:28

"Тормошу Путина" - Лукашенко об установлении "Искандеров" в направлении Украины и Польши

  Комментировать
&quot;Тормошу Путина&quot; - Лукашенко об установлении &quot;Искандеров&quot; в направлении Украины и Польши
Лукашенко хоче розмістити біля кордону з Україною та Польщею російські "Іскандери". Фото: Александр Астафьев, ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует разместить на Западе и Юге страны российские ракетные комплексы "Искандеры". Их уже попросил у президента России Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

На вооружении у Беларуси есть установки "Полонез". Однако максимальная дальность пуска у них составляет 300 км, пояснил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виноват Евросоюз: российский президент назвал причину миграционного кризиса

"Сейчас тормошу вашего президента (Путина. - Gazeta.ua). Мне нужно здесь ваши эти 500-километровые ракетные установки "Искандер". Пусть стоят", – сказал он.

Лукашенко добавил, что сейчас белорусская армия "подготовлена ​​и неплохо вооружена", но подчеркнул необходимость и в дальнейшем вооружать войска новой техникой, в том числе привлеченной в РФ

"Нам нужно уметь воевать против той техники, которая придет к нам (с Запада. - Gazeta.ua). Нам нужно не витать в облаках, а не забывать, что так ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси – мы до этого готовы", – сказал белорусский диктатор.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли.

Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками.

Границу Польши с Беларусью защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам на всей протяженности этого участка рубежа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Тормошу Путина" - Лукашенко об установлении "Искандеров" в направлении Украины и Польши». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
ноября

Штурм Батурина продолжался два дня: росиянам помог изменник

Математик написал легендарную сказку

Самое читаемое
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки Просмотров: 29954
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
5
 1 Просмотров: 29881
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
6
 Просмотров: 10053
&quot;Такого не было даже при Яныке&quot; - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской
"Такого не было даже при Яныке" - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской 11 Просмотров: 9567
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
5
 Просмотров: 7291
Мир
Bellingcat выпустит расследование о задержании "вагнеровцев" в Беларуси
Bellingcat выпустит расследование о задержании "вагнеровцев" в Беларуси Просмотров: 9
К Земле приближается огромный астероид
К Земле приближается огромный астероид Просмотров: 495
Виноват Евросоюз: российский президент назвал причину миграционного кризиса
Виноват Евросоюз: российский президент назвал причину миграционного кризиса Просмотров: 936
Путин пробил очередное дно заявлением о войне на Донбассе
Путин пробил очередное дно заявлением о войне на Донбассе Просмотров: 2961
Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд
Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд Просмотров: 387
Больше всего комментируют
11
"Такого не было даже при Яныке" - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской
8
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
2
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
2
"Даже президент США не может влиять на мэра Вашингтона" - Кличко о "наездах" на мэров
2
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам
Голосов: 1883
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть