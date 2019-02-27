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среда, 27 февраля 2019 10:59

Кандидаты в президенты второй день подряд срывают работу ВР

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Кандидаты в президенты второй день подряд срывают работу ВР
Тимошенко и Ляшко почти в каждом выступлении пытаются очернить своего оппонента Порошенко. Фото: ВР

В заседании парламента второй день подряд объявляют перерыв по требованию фракций Радикальной партии и "Батькивщины", лидеры которых баллотируются в президенты.

Об этом объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Инициаторы нового заявления требуют реального перерыва. Это фракции "Батькивщины" и Радикальной партии. Объявляю перерыв на 30 минут - до 11:10. Глав фракций приглашаю на третий этаж в комнату совещаний", - сказал Парубий.

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26 февраля на требование Радикальной партии и "Батькивщины" также был объявлен перерыв. Во время нее состоялись консультации руководителей фракций со спикером. Юлия Тимошенко потребовала вынести на рассмотрение парламента законопроект об импичменте президента Петра Порошенко. Андрей Парубий отказал.

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