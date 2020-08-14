Кандидатом в мэры Николаева идет "слуга", которую назвали "корабельной сосной"

Татьяна Домбровская говорит, что хочет стать первой женщиной-мэром Николаева. Кадр с видеоролика.

Председатель общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская, которую председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко называл "корабельной сосной", идет кандидатом в мэры города Николаева от СН. Об этом она сообщила в ролике на YouTube.

"Я, как и каждый николаевец, каждый день вижу проблемы родного города: разбитые дороги, стаи бездомных собак, неухоженные фасады, реклама наркотиков и многое другое. Так же, как и вам, мне хочется качественных изменений.

Поэтому было принято непростое решение - стать первой женщиной-мэром города Николаева. У меня есть сильная команда, план действий и мы полны решимости сделать Николаев лучше, чище и безопаснее", - цитирует Домбровскую "Інтерфакс-Україна"

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В конце июня Домбровская вместе с народным депутатом фракции "Слуга народа" Ириной Аллахвердиевой стала фигуранткой скандала с "корабельной сосной".

Председатель фракции СН в Верховной Раде Давид Арахамия и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко во время визита в Николаев обсуждали Аллахвердиеву и Домбровскую, не заметив, что разговор записывают.

"В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна", - сказал Корниенко, комментируя Домбровскую. Позже Корниенко извинился.

Партия "Слуга народа" проведет съезд. "Слуги" соберутся 29 августа в Киеве.