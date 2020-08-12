Местные выборы: партия Зеленского собирает съезд

Партия "Слуга народа" проведет съезд. Об этом в среду сообщила заместитель председателя фракции СН, нардеп Евгения Кравчук.
"Слуги" соберутся 29 августа в Киеве.
"Символично - ровно год с момента работы нового созыва парламента.
На съезде мы юридически примем решение об участии в местных выборах 2020, представляем широкой общественности соответствующую программу партии, а также список кандидатов на должности мэров областных центров.
Также съезд выдвинет кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу на Черниговщине.
Что же, отдохнули немного и возвращаемся к активной работе. Впереди нас ждет насыщенный политический сезон", - написала Кравчук в Facebook.
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15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые должны состояться 25 октября этого года.
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