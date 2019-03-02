Кандидат в президенты снялся в пользу Гриценко

Кандидат в президенты Дмитрий Гнап снялся в пользу другого кандидата Анатолия Гриценко. Фото: ukrinform.ua

Партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата на президентских выборах Дмитрия Гнапа.

Соответствующее решение было принято 2 марта в ходе XI Всеукраинского съезда партии, который прошел в Днипре, пишет "Українська правда"

По сообщению "Сила людей", на повестке дня съезд имел четыре вопроса, в том числе и "разрешение ситуации, сложившейся вокруг президентских выборов".

В комментарии "Громадське" Гнап пояснил, что партия "не могла снять его с выборов, а лишь рекомендовать сняться".

"Только по воле кандидата, меня призвали сняться и я снимаюсь, потому что появился единый кандидат от демократов. Я кампанию прекращаю, как я и раньше обещал и публично заявлял, снимаюсь в пользу единого кандидата от демократических сил, которым стал Гриценко", - сказал он.

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Городской председатель Львова Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента. Об этом он заявил на брифинге в Киеве. Выборы президента должны состояться 31 марта.