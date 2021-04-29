Каналу Мураева не переоформили лицензию

Телеканалу выписывают штрафы и предупреждения.

Канала "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева, которому выписывают штрафы и предупреждения из-за антиукраинской деятельности, а не переоформили спутниковую лицензию. Об этом Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сообщил в четверг.

Вопрос о переоформлении лицензии ООО "НАШ 365" рассматривался в связи с изменением характеристик канала вещания, сети, многоканальной телесети - введения дополнительного спутникового ретранслятора.

Заслушав объяснения директора компании, большинство членов Национального совета воздержались при голосовании.

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Компания обратилась с заявлением о переоформлении, поскольку к спутниковому ретранслятору AMOS-3 прилагается ASTRA-4A.

Но ввиду нарушения телеканалом законодательства и принятые по ним санкции, члены Нацсовета обсудили признаки манипуляции по выполнению компанией требований, которые были поставлены перед переоформлением лицензии.

"Мы следили за выполнением обязательств компании, и у нас есть определенные сомнения относительно того, что она подошла к этому добропорядочно", - сказала председатель регулятора Ольга Герасимьюк.

Во время голосования за переоформление лицензии семь из восьми членов Национального совета воздержались. Соответственно решение о переоформлении лицензии на спутниковое вещание телеканалу не приняли.

Телеканал "Наш" транслировал пособника российских оккупантов на Донбассе Родиона Мирошника. За это получил штраф. Также Нацсовет сообщал, что на телеканале бывшая "регионалка" Елена Бондаренко оскорбительно высказывалась об украинских военных, отрицала военную агрессию РФ против Украины, присутствие российских войск на Донбассе. Реакция ведущих программы была направлена не на прекращение подобных высказываний, а мнимой.