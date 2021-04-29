Каналу Мураева не переоформили лицензию

 
Ексклюзивы
1/5
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 180
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 369
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 720
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 1026
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
4 Просмотров: 648
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 387
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 99
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Просмотров: 810
Фото
Все фото
5
11
4
4
3
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
ФБР проводит обыски у экс-адвоката Трампа в рамках дела об Украине
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Видео
Все видео
Бывший "народнофронтовец" ласкал "регионала" Шуфрича в Раде
Бывший "народнофронтовец" ласкал "регионала" Шуфрича в Раде
Кива обматерил депутатов
Кива обматерил депутатов
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
В Раде произошла измена
В Раде произошла измена
Интервью
1/5
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 180
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 369
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1170
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 981
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 315
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 16:00

Каналу Мураева не переоформили лицензию

  Комментировать
Каналу Мураева не переоформили лицензию
Телеканалу выписывают штрафы и предупреждения.

Канала "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева, которому выписывают штрафы и предупреждения из-за антиукраинской деятельности, а не переоформили спутниковую лицензию. Об этом Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сообщил в четверг.

Вопрос о переоформлении лицензии ООО "НАШ 365" рассматривался в связи с изменением характеристик канала вещания, сети, многоканальной телесети - введения дополнительного спутникового ретранслятора.

Заслушав объяснения директора компании, большинство членов Национального совета воздержались при голосовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали манипуляции мураевского телеканала об Иловайском котле

Компания обратилась с заявлением о переоформлении, поскольку к спутниковому ретранслятору AMOS-3 прилагается ASTRA-4A.

Но ввиду нарушения телеканалом законодательства и принятые по ним санкции, члены Нацсовета обсудили признаки манипуляции по выполнению компанией требований, которые были поставлены перед переоформлением лицензии.

"Мы следили за выполнением обязательств компании, и у нас есть определенные сомнения относительно того, что она подошла к этому добропорядочно", - сказала председатель регулятора Ольга Герасимьюк.

Во время голосования за переоформление лицензии семь из восьми членов Национального совета воздержались. Соответственно решение о переоформлении лицензии на спутниковое вещание телеканалу не приняли.

Телеканал "Наш" транслировал пособника российских оккупантов на Донбассе Родиона Мирошника. За это получил штраф.

Также Нацсовет сообщал, что на телеканале бывшая "регионалка" Елена Бондаренко оскорбительно высказывалась об украинских военных, отрицала военную агрессию РФ против Украины, присутствие российских войск на Донбассе.

Реакция ведущих программы была направлена не на прекращение подобных высказываний, а мнимой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каналу Мураева не переоформили лицензию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

В Севастополе подняли украинские флаги

Вспыхнули погромы из-за действий полицейских

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 19370
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 7020
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 5931
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 3861
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 3744
Политика
Олег Гладковский будет обращаться в ЕСПЧ
Олег Гладковский будет обращаться в ЕСПЧ 1 Просмотров: 126
Моргенштерна внесли в "черный" список
Моргенштерна внесли в "черный" список 1 Просмотров: 261
Зеленский хотел забрать у Нафтогаза 50 млрд грн и пустить на "Большую стройку"
Зеленский хотел забрать у Нафтогаза 50 млрд грн и пустить на "Большую стройку" Просмотров: 936
Коломойский получит деньги украинцев за счет теневой схемы - СМИ
Коломойский получит деньги украинцев за счет теневой схемы - СМИ Просмотров: 333
МИД отреагировало на запрет выступлений Гончаренко в ПАСЕ
МИД отреагировало на запрет выступлений Гончаренко в ПАСЕ 1 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Летом газ для населения не подешевеет
3
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
Голосов: 6827
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть