Роспропаганда в телевизоре: канал Медведчука оштрафовали, Мураева - назначили проверку

Пока 7-ы год продолжается агрессия России против Украины, на телеканалах ретранслируют кремлевскую пропаганду.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания применил касательно связанного с кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком телеканала "112 Украина" сразу 2 санкции - предупреждение и штраф в 114 067 грн за распространение высказываний, разжигающих рознь.

Такие высказывания звучали из уст Вадима Рабиновича, Елены Лукаш, Дмитрия Спивака, Евгения Червоненко, Наталии Королевской, Андрея Пальчевского, Михаила Погребинского, Медведчука и Олега Волошина.

"Распространенные в эфире телеканала высказывания являются прямым продолжением линии российской пропаганды и нарративами, похожими на официальную политическую и пропагандистскую позицию Российской Федерации, признанной Верховной Радой и международным сообществом большинства стран Европы страной-агрессором".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле

Также регулятор назначил внеплановую проверку телеканалу "НАШ", связанному с "экс-регионалом" Евгением Мураевым.

На этом телеканале бывшая "регионалка" Елена Бондаренко занималась разжиганием национальной вражды и ненависти, оскорбительно высказывалась об украинских военных, сообщил Нацсовет. Также Бондаренко отрицала участие в вооруженном конфликте на Донбассе российский военных.

Реакция ведущих программы была направлена не на прекращение подобных высказываний, а мнимой, только для того, чтобы показать, что определенная реакция была.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.