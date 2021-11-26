Какие страны готовы поддержать Украину в случае нападения РФ - ответ Зеленского

Украина может рассчитывать на поддержку стран-партнеров в случае вторжения России. Фото: Офис президента Украины

В случае полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Турция, Канада, ЕС готовы поддержать Украину, о чем уже заявили.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время пресс-марафона 26 ноября, передает Gazeta.ua.

"Мы публично и не публично получили информацию от наших партнеров: от США, Британии, ЕС, Турции, Канады, что они, в любом случае, на нашей стороне и нас поддержат", - сказал Зеленский.

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Как это будет выглядеть на практике в случае нападения РФ, пока неизвестно.

"Если что-то начнется, как это будет на практике, я не знаю. Четких таких вещей я не получал", - отметил президент.

На пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне. По словам Зеленского, в перевороте примет участие олигарх Ринат Ахметов. В Кремле прокомментировали слова Зеленского.