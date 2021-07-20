"Какие могут быть замечания к премьеру?" - глава президентской партии

Корниенко пришел на внеочередное заседание парламента.

К премьер-министру Денису Шмыгалю нет претензий. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам во вторник.

"Какие могут быть замечания. Человек в такое тяжелое пандемическое время на своей должности, 24 на 7.

К Денису Анатольевичу у меня только благодарность. Как он это все выдерживает, эти постоянные перипетии", - заявил депутат .

"Замечания всегда есть ко многим министрам. Давайте мы дойдем до осени, обменяемся мнениями. Может они (министры. - Gazeta.ua) исправятся за это время", - сказал "слуга".

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Правительство Дениса Шмыгаля работает почти полтора года. Кандидатуру премьера вносил президент Зеленский. Верховная Рада до сих пор не утвердила программу правительства.