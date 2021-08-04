Как прошла встреча Ермака и Кулебы с советником президента США

Визит осуществили для подготовки встречи Зеленского и Байдена. Фото: pixabay.com

В Вашингтоне состоялась встреча главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Переговоры прошли дружно, продуктивно и откровенно, заявил Ермак в Facebook.

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"Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!" - написал он.

Ермак и Кулеба прибыли в Вашингтон в рамках подготовки визита президента Владимира Зеленского в США 30 августа.

Соединенные Штаты Америки ожидают визитЗеленского 30 августа. Встреча с Джо Байденом для Зеленского будет первой. Президенты во время встречи обсудят три блока вопросов. Первым есть проблемы безопасности, включающие различные виды российской агрессии против Украины, не только вопрос конвенциональной войны в Донбассе, но также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов - энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает антикоррупционную и реформу правосудия, а также другие реформы институтов