К "слугам" приехал одиозный Татаров

 
Ексклюзивы
1/5
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 2412
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
4 Просмотров: 1314
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 1935
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 432
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 621
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
Просмотров: 1206
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 477
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2 Просмотров: 585
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 468
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 594
Фото
Все фото
4
15
4
3
3
Зеленский приехал на &quot;большую фракцию&quot; своей партии
Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце
Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце
Перед &quot;слугами&quot; выступил Шмыгаль, журналистов зовут на смарт-ужин
Перед "слугами" выступил Шмыгаль, журналистов зовут на смарт-ужин
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
Видео
Все видео
"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца
"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца
Венедиктова пока в отставку не собирается
Венедиктова пока в отставку не собирается
К "слугам" приехал одиозный Татаров
К "слугам" приехал одиозный Татаров
В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили
В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
Просмотров: 918
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 405
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 7785
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 414
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 621
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 198
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
суббота, 02 октября 2021 12:51

К "слугам" приехал одиозный Татаров

  Комментировать
К &quot;слугам&quot; приехал одиозный Татаров
Татаров был в фойе отеля с нардепом Трухиным. Фото: Власта Лазур, "Радіо Свобода"

В Трускавце, где сейчас происходит так называемый съезд "большой фракции" партии "Слуга народа", находится заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

Об этом сообщает "Радіо Свобода"

Татаров сказал, что "приехал по приглашению фракции, пообщается с людьми".

"Не помню (кто именно пригласил - Gazeta.ua), через помощников приглашали. Сказали, что предусмотрена возможность прибыть, если есть желание, вот я сейчас прибыл", - рассказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАПК обратились касательно заместителя Венедиктовой, который гулял на дне рождения Татарова

Заместитель руководителя ОП был в фойе отеля вместе с народным депутатом от президентской фракции Александром Трухиным утром 2 октября.

Татаров не стал комментировать дело о ДТП, в котором фигурирует Трухин.

"Мне все интересно как юристу с профессиональной точки зрения, но я не могу давать комментарии, поскольку не видел материалов", - сказал он.

В сентябре Олег Татаров отгулял день рождения в ресторанном комплексе в Конча-Заспе, сообщали СМИ.

На праздновании были заместители генерального прокурора, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Национальной полиции, заместитель главы Государственной налоговой службы.

В декабре 2020 года Татарову сообщили о подозрении в соучастии о передаче взятки в интересах экс-нардепа и председателя Укрбуда Максима Мыкытася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии.

По версии следствия, взятка предназначалась заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. Чтобы уменьшить сумму убытков государства в деле с 81 млн грн до 7 млн грн.

Во время Майдана Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Виктора Януковича, по представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

В июне петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский отказался увольнять.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К "слугам" приехал одиозный Татаров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Секс по пять часов и 100 гитар, названных в его честь: Стингу исполнилось 70 лет

На территории России устроили ядерный взрыв

Открыли бюро ухаживаний

Самое читаемое
&quot;Молочные&quot; прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы &quot;Квартала&quot; - что публикуют звезды в сети
"Молочные" прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы "Квартала" - что публикуют звезды в сети
15
 Просмотров: 7398
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 7326
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
5
 Просмотров: 4230
Зои Кравиц посветила голым бюстом в обольстительной фотосессии для журнала
Зои Кравиц посветила голым бюстом в обольстительной фотосессии для журнала
10
 Просмотров: 3186
&quot;На живот, с*ка!&quot;: В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
10
 Просмотров: 3114
Политика
"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца
"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца
 1 Просмотров: 216
Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии
Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии
4
 Просмотров: 126
Венедиктова пока в отставку не собирается
Венедиктова пока в отставку не собирается
 Просмотров: 54
Подписи за отставку Разумкова соберут быстро - Арахамия
Подписи за отставку Разумкова соберут быстро - Арахамия Просмотров: 153
"Дело моряков": Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова
"Дело моряков": Порошенко выиграл в Верховном суде кассацию против Портнова Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
4
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
4
Саакашвили задержали - премьер Грузии
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
Голосов: 8449
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть