К "слугам" приехал одиозный Татаров

Татаров был в фойе отеля с нардепом Трухиным. Фото: Власта Лазур, "Радіо Свобода"

В Трускавце, где сейчас происходит так называемый съезд "большой фракции" партии "Слуга народа", находится заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

Об этом сообщает "Радіо Свобода"

Татаров сказал, что "приехал по приглашению фракции, пообщается с людьми".

"Не помню (кто именно пригласил - Gazeta.ua), через помощников приглашали. Сказали, что предусмотрена возможность прибыть, если есть желание, вот я сейчас прибыл", - рассказал.

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Заместитель руководителя ОП был в фойе отеля вместе с народным депутатом от президентской фракции Александром Трухиным утром 2 октября.

Татаров не стал комментировать дело о ДТП, в котором фигурирует Трухин.

"Мне все интересно как юристу с профессиональной точки зрения, но я не могу давать комментарии, поскольку не видел материалов", - сказал он.

В сентябре Олег Татаров отгулял день рождения в ресторанном комплексе в Конча-Заспе, сообщали СМИ. На праздновании были заместители генерального прокурора, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Национальной полиции, заместитель главы Государственной налоговой службы. В декабре 2020 года Татарову сообщили о подозрении в соучастии о передаче взятки в интересах экс-нардепа и председателя Укрбуда Максима Мыкытася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. По версии следствия, взятка предназначалась заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. Чтобы уменьшить сумму убытков государства в деле с 81 млн грн до 7 млн грн. Во время Майдана Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Виктора Януковича, по представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко. В июне петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский отказался увольнять.