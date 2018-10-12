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пятница, 12 октября 2018 19:05

К провокациям такого уровня надо и подходить соответственно, чтобы потом не оказаться в дураках - эксперт

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К провокациям такого уровня надо и подходить соответственно, чтобы потом не оказаться в дураках - эксперт
"Все эти вбросы означают только одно - нас слышат, с нами считаются и нас боятся" - Мураев. Фото: golos.ua

Лидер партии "Наши" Евгений Мураев прокомментировал на своей официальной странице в Facebook заявление журналиста Александра Гуторчака.

"В этот прекрасный день хотелось бы поздравить с Днем рождения Александра Гуторчака, рожденного фейсбуком для "важной миссии" - раскрыть и обезвредить.

Заодно поздравляю бизнес-тренера Артема Алексеева из Челябинска с тем, что у него нашелся брат-близнец в Украине, который со вчерашнего дня стал профессиональным журналистом-расследователем и наконец выяснил всю "правду" обо мне", - посмеялся политик.

Напомним, в заявлении псевдо-журналиста говорилось, что Евгений Мураев причастен к организации нападений на националистически настроенных активистов C14, а также создал целый отряд боевиков, которые намерены уничтожать националистов.

Евгений Мураев отметил, что новость, никому неизвестного журналиста, сразу подхватили сторонники Корчинского.

"Кстати, за этим новорожденным следопытом моментально начали следить сторонники Корчинского. И не просто следить, а еще и делиться его "профессиональными расследованиями", - написал политик.

Мураев заявил, что подобные фейковые заявления создают для того, чтобы запустить провокации в адрес его политической силы.

"Все эти вбросы означают только одно - нас слышат, с нами считаются и нас боятся.

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И нам собираются мешать, а весь этот цирк - всего лишь повод, чтобы запустить открытые провокации в наш адрес", - отметил нардеп.

Ситуацию прокомментировали ряд блогеров и политических экспертов, которые сразу определили "подлинность" журналиста и его заявления.

"При этом ни фактов, ни мотивов Мураева для организации "теракта" автор не приводит. А зачем? Ярлыка достаточно", - подчеркнул на своей официальной странице в Facebook политический эксперт Валерий Песецкий.

"Желание скомпроментировать Мураева понятно - новый, перспективный политик с потенциально большой электоральной поддержкой. Такие фигуры всегда находятся под пристальным вниманием оппонентов, СМИ, спецлужб, различных провокаторов, вчерашних соратников - политических пенсионеров (которые, очевидно, сильно нервничают после последних заявлений Мураева о самостоятельном полит. движении). Но к провокациям такого уровня надо и подходить соответственно, что бы потом не оказаться в дураках", - написал на своей официальной странице в Facebook политический эксперт Валентин Гайдай.

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