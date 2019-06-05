Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный прокомментировал намерения партии "УДАР" принять участие в выборах в Верховную Раду. Фото: obozrevatel.com

Партии "УДАР" есть что предложить обществу для качественных изменений в государстве и она уже неоднократно демонстрировала политическую последовательность в отстаивании интересов граждан и своих программных целей.

Так народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный прокомментировал намерения партии "УДАР" принять участие во внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Убежден, избиратель достойно оценит наше видение изменений в стране и партия "УДАР" получит хороший результат на выборах в парламент. Лидер партии Виталий Кличко вчера заявил, что останется мэром Киева для того, чтобы полностью выполнить свои предвыборные обязательства перед киевлянами. Напомню, что в свое время он уступил собственными политическими амбициями ради стабильности и общественного блага, сегодня настало время демократическим силам объединить усилия для качественных преобразований в стране. Команда "УДАР" остается монолитной с 2012 года, но предлагает новым, прогрессивным политикам присоединиться к процессу дальнейшего реформирования Украины ", - отметил Палатный.

По словам народного депутата, после прохождения в парламент "УДАР" готов стать партнером команды новоизбранного президента Владимира Зеленского и на законодательном уровне всячески способствовать евроатлантической интеграции Украины и экономическому росту государства.