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вторник, 13 апреля 2021 12:40

"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Там провел совместный брифинг с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

  Брифинг был посвящен помощи Украине в противостоянии агрессии РФ.
Брифинг был посвящен помощи Украине в противостоянии агрессии РФ.

"Я благодарю генерального секретаря за четкий месседж поддержки Украины. Мы собрались для того, чтобы предотвратить те ошибки, которые были сделаны в 2014 году. Когда Россия очень быстро действовала, воплотила своей военные цели на Донбассе и в Крыму. В течение того, как западные партнеры решали, как реагировать.

Россия на этот раз не сможет нас неожиданно снова застать", - заявил министр.

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Кулеба и Столтенберг обсудили, как НАТО и союзники могут поддержать Украину.

"За последние недели Россия передвинула тысячи войск к украинской границе. Это наибольшее накопление с момента аннексии Крыма", - сказал генсек НАТО напомнил о гибели украинских военных на фронте, выразил соболезнование.

"Россия должна прекратить это военное наращивание в и вокруг Украины. Прекратить провокации и немедленно уменьшить напряжение.

Поддержка со стороны НАТО украинскому суверенитету и территориальной целостности - непоколебимая. Мы никогда не признаем российскую незаконную аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывезти свои войска с украинской территории.

Союзники продолжают оказывать практическую помощь Украине, чтобы Украина могла заботиться о своей безопасности", - заявил Столтенберг.

Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

За прошедшие сутки, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования РФ 15 раз обстреляли позиции украинских воинов. Вчера и сегодня утром погибли двое украинских военных.

С начала этого года на фронте погибли 26 украинских воинов, говорил Зеленский на прошлой неделе.

В субботу во время вражеского обстрела вблизи Золотого погиб украинский солдат Андрей Теперык.

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13
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