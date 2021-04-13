На Донбассе - обострение: оккупанты бьют по всем направлениям фронта. Несем потери

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. 15 раз обстреляли позиции украинских защитников. И дважды дистанционно минировали позиции минами ПОМ-2.

Вблизи Южного противник вел обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, из вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Шумов и Зайцево - с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Новгородского оккупанты открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Золотого-4 стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Песков противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Каменки - из стрелкового оружия, рассказали в штабе ООС.

"В результате прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью", - сказано в сообщении.

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В направлении Зайцево враг дважды минировал объекты гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Также пророссийские наемники продолжали обострять ситуацию вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое.

"12 апреля оккупанты обстреляли участок разведения №2 "Золотое". Военнослужащие Вооруженных Сил Украины зафиксировали два гранатометных выстрела из оккупированного Первомайска в направлении населенного пункта Екатериновка, что на подконтрольной нам территории", - рассказали военные.

По состоянию на утро 13 апреля российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Один раз обстреляли позиций украинских защитников и дважды пересекали линии разграничения БПЛА. В частности, у Майорска оккупанты сбросили с беспилотника гранаты на позиции наших подразделений. В результате один военнослужащий погиб. Еще 2 получили ранения, их эвакуировали в больницу.

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