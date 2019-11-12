История с квартирами и машинами: Дубинский назвал журналистов проплаченными

Дубинский говорит, что имущество приобретено в 90-ых. Фото: Александр Кузьмин, thebabel.net

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский говорит, что все машины и квартиры, о которых сообщили журналисты-расследователи, его семья приобрела 20 лет назад.

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, пишет "Громадське"

"Эти все квартиры, автомобили моей семьи - они все были (приобретенные - ред.) еще в конце 90-х - начале 2000-х, всегда оформлялись прямо на членов нашей семьи, и об этом все знают с 2015-го года" , - сказал нардеп.

Дубинский заявил, что средства заработал законно и налоги с них были вложены в экономику Украины.

"Продолжаются эти периодические выходы этих заказных сюжетов, у Дубинского есть квартиры и машины. Просто они уже вышли в своем уровне на Бигуса и это все представлено типа это какое-то открытие. Если Бигус в каждом своем расследовании клянчит деньги, то я этого не делаю" , - добавил Дубинский.

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Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский до выборов в Верховную Раду стал невероятно богатым во время работы журналистом. Об этом сообщил Bihus.info. Журналисты нашли 24 квартиры, 70 соток земли, 17 автомобилей, 2 дома.