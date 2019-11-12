24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском

Журналисты посчитали 24 квартиры, 70 соток земли, 17 автомобилей, 2 дома.

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский к выборам в Верховную Раду стал невероятно богатым во время работы журналистом.

Бывший ведущий программы "Деньги" владеет несколькими квартирами в Киеве и 6 земельными участками под столицей, пишет Bihus.info.

Также он владеет автопарком дорогих иномарок. При этом у мамы нардепа партии "Слуга народа" не менее обширные владения движимого и недвижимого имущества.

Новоиспеченный депутат пообещал указать в декларации свое имущество уже весной 2020 года.

"Поэтому мы решили помочь ему собрать в кучу все его квартиры, машины, поместья и даже недвижимость и люксовый автопарк мамы", - рассказал ведущий "Наши Деньги" Денис Бигус.

Дубинский в своей передаче ранее регулярно напоминал чиновникам о незадекларированных наличные и недвижимость.

В интервью одному из изданий в августе депутат заявил, что у него машина 2006 года, у жены - 2011-го. Однако политика постоянно видят на Toyota Land Cruiser 2013 года, стоимостью около 50 тысяч долларов. Авто записано на маму нардепа Аллу Березовской - она ​​дает покататься сыну, постоянно.

За последние 5 лет Дубинский купил 10 машин, из которых 7 - Mercedes, есть еще спорт-купе Porsche Carrera (2006) и Honda S2000 (2009).

У его мамы за последние 5 лет появилось 7 авто: два солидных Mercedes G55, два Mercedes-Benz Е55, Toyota Land Cruiser и Maserati Coupe Cambiocorsa

"Мама любит скорость", - так прокомментировал Дубинский.

Вместе с мамой имеют 24 квартиры, 70 соток земли, 17 автомобилей, 2 дома.

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Служба безопасности Украины пришла с обысками в офис, который связывают с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столар. Речь идет о деле присвоения чиновниками КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий 800 млн грн бюджетных средств при реализации проекта "Строительство Большой Кольцевой дороги".