История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры

Путин войной показал отношение России к нам, говорит журналистка. Фото: Reuters

Россия в 2014 году пошла войной против Украины, и у многих украинцев стерлись любые иллюзии относительно этого врага. Об этом Gazeta.ua сказала журналистка, автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Микитенко.

"Никто не сделал для независимости Украины столько, сколько Путин и Россия. Они настолько не хотели потерять над нам контроль в 2014 году, что решились пойти против нас войной и таким образом стерли во многих украинцах любые иллюзии относительно этого врага.

Путин показал отношение империи к нам, и главная борьба всегда велась за Киев. История РФ - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры. У них нет истории без нас. У них есть символ Великая Отечественная война, но посмотрите, сколько территории РФ задела Вторая мировая, и сравните это с Украиной, как по ней прошлись. Их символы находятся на нашей территории. Лавра - символ номер один, ведь в последнее время они просто вцепились в то, чтобы быть центром православия. Так боятся это потерять, что пошли на войну", - говорит журналистка.

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"Когда происходил Майдан и началась война, я смотрела на волонтерство, как люди поддерживают друг друга. Видишь, как благородно ведут себя люди в нечеловеческих условиях и становится стыдно, что ты хуже думал о своей нации.

Мы вырастаем из инфантильности во взросление. Не все и сразу, но это эволюция", - говорит Татьяна Мыкытенко.

Больше читайте в интервью с Татьяной Мыкытенко на Gazeta.ua.

Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия оккупировала районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.