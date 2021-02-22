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понедельник, 22 февраля 2021 02:29

Исторический момент: Украина возглавит Стратегию ЕС для Дунайского региона

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Исторический момент: Украина возглавит Стратегию ЕС для Дунайского региона

Украина станет первой страной которая не является членом ЕС, которая будет главенствовать в Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев на своей странице в Facebook.

В период председательства (с ноября 2021 по ноябрь 2022), Украина будет отвечать за определение приоритетных направлений сотрудничества стран в рамках Стратегии.

"Поздравляю каждого, кто работал над этой инициативой и продолжает прилагать максимум усилий для продолжения евроинтеграционного процесса на новом уровне" - отметил он.

Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона это долгосрочная политика ЕС по решению проблем Дунайского макрорегиона. В 2011 году Украина присоединилась к реализации Стратегии ЕС.

Страны-участницы Стратегии связанные географическим пространством. Украинская часть Дунайского региона охватывает Одесскую, Ивано-Франковске, Черновицкую и Закарпатскую области.

Европейская комиссия готова расширить программу технической помощи Украине на 800 тысяч евро.

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