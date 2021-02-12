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пятница, 12 февраля 2021 02:40

Евросоюз расширит программу помощи Украине на 800 тысяч евро

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Евросоюз расширит программу помощи Украине на 800 тысяч евро
Европа поможет Украине. Фото: Reuters

Европейская комиссия готова расширить программу технической помощи Украине на 800 тысяч евро.

Решение принято в рамках сотрудничества в области критического сырья, сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марош Шефчович.

Вскоре Украина и ЕС запустят стратегическое партнерство по сырым материалам и аккумуляторам.

Поэтому Евросоюз готов расширить программу технической помощи нашему государству. В нее должна войти сфера критического сырья, а бюджет программы повысят на дополнительные 800 тысяч евро.

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Ранее в Евросоюзе заявили, что процесс реформ в Украине тормозит широко распространена коррупция.

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