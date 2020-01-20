Импичмент Трампа: Пристайко попросил не втягивать Украину во внутриполитическую борьбу в США

Пристайко отметил, что позиция Украины всегда основывалась на том, что двухпартийная американская поддержка в Конгрессе является залогом устойчивости отношений Украины с США. Фото: "УНИАН".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал партнеров в Соединенных Штатах Америки не втягивать Украину во внутриполитическую борьбу в связи с начатой ​​процедурой импичмента президента.

"Что касается импичмента, эта тема уже настолько часто упоминается и так, простите за слово, нам надоела, что мы в очередной раз хотим сказать: "Пожалуйста, не втягивайте нас, это во-первых, не к вам, журналисты, а к американской стороне, пожалуйста, не втягивайте нас в свои внутренние политические события", - заявил Пристайко, передает корреспондент "УНИАН".

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Он добавил, что позиция Украины всегда основывалась на том, что двухпартийная американская поддержка в Конгрессе является залогом устойчивости отношений Украины и США.

"Мы не участвовали и не собираемся участвовать во внутриполитической борьбе. И точно так же надеемся, что в нашей внутриполитической борьбе другие стороны не участвуют", - добавил глава МИД.

Также Пристайко заявил, что "нашего следа там нет" и попросил "не искать того, чего нет".

16 января в Сенате США официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и препятствовании работе Конгресса. Демократы обвиняют президента в том, что он добивался от Украины проведения расследования относительно своего возможного соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и с целью оказания давления на Киев приостановил военную помощь Украине на сумму $391 млн. Поводом для импичмента Трампа стала обнародованная стенограмма его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.