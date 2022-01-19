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среда, 19 января 2022 19:21

"Хотим увидеть в ближайшее время" - Блинкен говорил с Зеленским о топ-назначении

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&quot;Хотим увидеть в ближайшее время&quot; - Блинкен говорил с Зеленским о топ-назначении
Американская делегация на встрече с президентом Зеленским. Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты хотят в ближайшее время увидеть назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью "Голос Америки"

На вопрос журналистки Мирославы Гонгадзе, что президент Зеленский обещал лично президенту Байдену преодолеть коррупцию, назначить руководителя САП до конца 2021 года и довольны ли США прогрессом реформ, Блинкен ответил:

"Я сегодня встречался с президентом Зеленским, мы говорили о практически всех этих вопросах, включая реформы. И президент Зеленский внедряет эти реформы, включая судебную. Но есть и другие вещи, которые должны произойти, в частности, назначение главы САП. Мы хотим увидеть это ближайшим временем"

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Блинкеном в среду, 19 января. Говорили о противодействии российской агрессии.

В декабре прошлого года комиссия по избранию руководителя САП не проголосовала за проект решения, которым предлагали утвердить на эту должность кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко.

Коррумпированные силы блокируют работу комиссии, заявило посольство США в Украине.

Руководителя САП нет с августа 2020 года. Тогда Назар Холодницкий уволился с этой должности.

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Дата
19
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