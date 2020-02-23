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воскресенье, 23 февраля 2020 21:28

Хотелось, чтобы Украина и Россия помирились - Трамп

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Хотелось, чтобы Украина и Россия помирились - Трамп
Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились. Фото: Корреспондент

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет примирения Украины и России.

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Трамп в беседе с журналистами.

Трампу задали вопрос о украино-российских отношениях.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что видит прогресс в отношениях Украины и Российской Федерации. Так, американский президент подчеркнул, что прогресс в отношениях Украины и России является заслугой Президента Украины Владимира Зеленского.

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