Холодницкий раскритиковал Сытника

Назар Холодницкий утверждает, что не встречается с президентом ночам. Фото: УНИАН

Директор НАБУ Артем Сытник не имел права обсуждать с президентом Высший антикоррупционный суд.

Такое мнение высказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Я не был дома у главы государства на ночных встречах... Я в этом не участвую. Не понимаю, на каком основании руководитель органа, который должен расследовать дела, вмешивается в процесс создания судебной ветви власти (Антикоррупционного суда. - Gazeta.ua), которая должна эти дела потом слушать", - сказал Холодницкий.

Он назвал это дискредитацией правовой системы.

"Не может руководитель следственного органа или прокуратуры говорить о том, каким этот суд должен быть. Стыдно, когда директор НАБУ на вопрос журналиста: "Почему вы вообще это обсуждали? Это в вашей компетенции?" с улыбкой отвечает, что "Компетенция - это такое", - возмутился Холодницкий.

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Директор НАБУ Артем Сытник ездил в гости к президенту Петру Порошенко домой в Козин 26 апреля. Встреча проходила после полуночи. По словам Сытника, говорили о создании Высшего антикоррупционного суда.