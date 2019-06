Харьковский депутат использует стилистику Зеленского в предвыборной кампании

Харьковский депутат от "Відродження" Александр Ткаченко разместил наружную рекламу, в которой прослеживается использование стилистики брендбука партии президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook известный харьковский журналист Павел Федосенко, передает Depo.Харьков.

"Вам ничего стилистика, дизайн и цвета не напоминают? Вот и мне напоминают. А представителям президентской партии - пожалуй, нет. В противном случае пошла бы какая-то реакция. Ведь если "хапуга, вор и казнокрад" (Алексей, вы, кажется, так выразились?) пытается выехать за счет рейтинга чуждой ему партии - реакция должна быть, is not it? А пока очень уж похоже на договорняк. Мол, мы тебя в своих рядах видеть как бы не хотим - но на твой пиар глаза закроем", - пишет Федосенко в своем посте.

Федосенко также отмечает, что кандидатуру Ткаченко не подтвердил и активный представитель "Слуги народа" в Харьковской области Алексей Кусов.

"Пару недель назад у меня (да и не только у меня) появляется информация о том, что депутат облсовета от "Відродження" Александр Ткаченко - фаворит мэра, большой любитель пиариться на работе коммунальщиков и угрожать харьковчанам в соцсетях - будет баллотироваться по 174-му округу от "Слуги народа". Однако Кусов уверяет, что Ткаченко к партии не имеет абсолютно никакого отношения. И на фото мажоритарщиков со съезда его действительно нет. Казалось бы, выводы сделаны, вопрос закрыт. Ура", - пишет Федосенко.

Отметим, что не так давно президент Владимир Зеленский также открестился от скандального депутата, за что его поблагодарили активисты-евромайдановцы.

Напомним, что одиозный харьковский депутат-"відроджинець" Ткаченко стал известен после того, как обозвал избирателей "ублюдками", "сволочью" и "подонками", а также пригрозил активистам расправой. Также он попадал в поле зрения СМИ как один из участников известной "кооперативной схемы". А на днях стало известно, что прокуратура взялась за депутата Ткаченко уже по другому делу - из-за перепродажи горсовету его же дома с миллионным наваром.

При этом, даже не смотря на широкую огласку делам, пока правоохранители ход им не дали.

Нардеп Александр Ткаченко разместил наружную рекламу, используя стилистику брендбука партии президента Владимира Зеленского