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среда, 19 июня 2019 12:22

Харьковский депутат использует стилистику Зеленского в предвыборной кампании

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Харьковский депутат от "Відродження" Александр Ткаченко разместил наружную рекламу, в которой прослеживается использование стилистики брендбука партии президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook известный харьковский журналист Павел Федосенко, передает Depo.Харьков.

"Вам ничего стилистика, дизайн и цвета не напоминают? Вот и мне напоминают. А представителям президентской партии - пожалуй, нет. В противном случае пошла бы какая-то реакция. Ведь если "хапуга, вор и казнокрад" (Алексей, вы, кажется, так выразились?) пытается выехать за счет рейтинга чуждой ему партии - реакция должна быть, is not it? А пока очень уж похоже на договорняк. Мол, мы тебя в своих рядах видеть как бы не хотим - но на твой пиар глаза закроем", - пишет Федосенко в своем посте.

Федосенко также отмечает, что кандидатуру Ткаченко не подтвердил и активный представитель "Слуги народа" в Харьковской области Алексей Кусов.

"Пару недель назад у меня (да и не только у меня) появляется информация о том, что депутат облсовета от "Відродження" Александр Ткаченко - фаворит мэра, большой любитель пиариться на работе коммунальщиков и угрожать харьковчанам в соцсетях - будет баллотироваться по 174-му округу от "Слуги народа". Однако Кусов уверяет, что Ткаченко к партии не имеет абсолютно никакого отношения. И на фото мажоритарщиков со съезда его действительно нет. Казалось бы, выводы сделаны, вопрос закрыт. Ура", - пишет Федосенко.

Отметим, что не так давно президент Владимир Зеленский также открестился от скандального депутата, за что его поблагодарили активисты-евромайдановцы.

Напомним, что одиозный харьковский депутат-"відроджинець" Ткаченко стал известен после того, как обозвал избирателей "ублюдками", "сволочью" и "подонками", а также пригрозил активистам расправой. Также он попадал в поле зрения СМИ как один из участников известной "кооперативной схемы". А на днях стало известно, что прокуратура взялась за депутата Ткаченко уже по другому делу - из-за перепродажи горсовету его же дома с миллионным наваром.

При этом, даже не смотря на широкую огласку делам, пока правоохранители ход им не дали.

  Нардеп Александр Ткаченко разместил наружную рекламу, используя стилистику брендбука партии президента Владимира Зеленского
Нардеп Александр Ткаченко разместил наружную рекламу, используя стилистику брендбука партии президента Владимира Зеленского
Depo.Харьков
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Дата
19
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