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среда, 25 декабря 2019 00:03

Губернатор Закарпатья не знает, почему его уволили

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Губернатор Закарпатья не знает, почему его уволили
Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Фото: UA-Reporter

Глава Закарпатской облгосадминистрации Игорь Бондаренко не понимает, почему президент Владимир Зеленский уволил его с должности.

"Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям", сказал Бондаренко "Новому времени".

Бондаренко уточнил, что его команде удавалось бороться даже с настоящим бичом Закарпатья – контрабандой. Но потвердеть это какими-либо данными не смог.

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Он также заявил, что благодарен президенту за его решение и не комментирует его, потому что "мы – люди командные".

24 декабря президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского. Он пояснил, что принял такое решение "не потому, что они неопытные или не чисты на руки, а потому что не увидели в этих двух областях никакого результата".

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