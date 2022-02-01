Граничит с предательством: в ЕС раскритиковали премьера Венгрии за встречу с Путиным

Орбан ставит под угрозу единство Евросоюза на фоне военной эскалации РФ. Фото: Reuters

Депутаты Европарламента раскритиковали встречу премьера Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 1 февраля.

Парламентарии ЕС считают, что венгерский премьер сегодня поставил под угрозу единство Евросоюза в вопросе противостояния РФ, сообщает Euronews.

"Для дипломатии важны не только контекст встреч на высоком уровне, но и сам факт того, что эти встречи происходят. Орбан подрывает совместные решения в Брюсселе, продолжая налагать на них вето", - отметил депутат Европарламента от Венгрии Мартон Деньдьеши.

Он добавил, что факт проведения таких переговоров граничит с "государственной изменой".

Представительница Франции в Европарламенте Натали Луазо также негативно отозвалась о проведении этой встречи. Она напомнила, что венгерский премьер не имеет права ставить под угрозу единство ЕС".

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"Путин, без сомнения, пытается нас разделить. Искренне надеюсь, Орбан осознает, что поставлено на карту, и будет придерживаться идеи единства Евросоюза", - сказала она.

Сам Орбан тем временем убеждает, что цель встречи - добиться от России дешевых поставок газа.

Украина с сегодняшнего дня начала физически импортировать газ из Венгрии. Ранее украинская газотранспортная система могла транспортировать газ только в Венгрию. Орбан известен пророссийскими заявлениями. В частности, во время агрессии России против Украины, в мае 2014-го, высказался относительно суверенных форм защиты и гарантий прав венгерского национального меньшинства в Украине в контексте двойного гражданства и "коллективных прав" на "автономию". Украинский МИД в свою очередь осудил такие высказывания.