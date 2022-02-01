Украина начала импортировать газ из Венгрии

Украина получит дополнительный источник газа. Фото: Оператор ГТС Украины

Украина с сегодняшнего дня начала физически импортировать газ из Венгрии.

Ранее украинская газотранспортная система могла транспортировать газ только в Венгрию, сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита", – написал он.

Это позволяет поставлять в Украину газ из хорватского LNG-терминала на острове Крк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нафтогаз" начал наращивать добычу газа - Витренко

Соглашение с Венгрией позволяет транспортировать до 8 млн куб. м природного газа ежесуточно. Вместе с поставками 27 млн ​​куб. м из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 млн куб. м в сутки.

Украина возобновила транзит газа в Румынию. Поставки природного газа в Румынию через украинскую газотранспортную систему возобновились с начала 2022 года.