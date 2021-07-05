Путина, Лукашенко и Орбана признали врагами свободы прессы

"Репортеры без границ" обновили список врагов свободы прессы. Фото: Pexels

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путиным вошли в новый список "врагов свободы прессы".

Его подготовила международная неправительственная организация "Репортеры без границ", сообщает DW.

Орбан вместе с правящей партия "Фидес" взяли под контроль национальные СМИ. В Венгрии закрыли издания, которые критиковали правительство. Расследования теперь публикуют только в небольших онлайн-СМИ. Проправительственные средства массовой информации Венгрии распространяют черные списки нежелательных для власти журналистов.

Глава отделения "Репортеров без границ" в Германии Кристиан Мир объяснил, что новые фигуранты списка появились во всех регионах мира. Они прибегают к различным методам репрессий. От этого страдают как журналисты, так и обычные граждане. Они лишаются доступа к независимой информации.

РБГ подчеркнули, что Путин и Лукашенко попадали в список "врагов свободы прессы" в течение около 20 лет.

"С момента вступления Владимира Путина в должность президента РФ, по меньшей мере 37 репортеров убили за свою работу, и почти ни одно из этих преступлений раскрыли", - отмечают авторы исследования.

После протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального и за несколько месяцев до выборов в российскую Государственную думу ситуация для независимых российских СМИ ухудшилась. Приостановили работу нескольких оппозиционных изданий.

Лукашенко жестоко подавляет любое свободное распространение информации. Иностранные журналисты не имеют возможности там легально работать.

"С августа прошлого года, когда начались протесты против его правления задержано более 500 журналистов. Некоторые из них подверглись жестокому обращению в тюрьме. 25 работников белорусских СМИ до сих пор остаются под стражей", - пишут РБК.

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В список также вошли глава администрации Гонконга Керри Лам, председатель КНР Си Цзиньпин, сирийский лидер Башар Асад, саудовский принц-наследник Мухаммед бин Салман, президент Бразилии Жаир Болсонару.

Отчеты "Репортеров без границ" публикуют с 2001 года.

В 2020-м были убиты 50 журналистов из-за своей профессиональной деятельности. В ежегодном отчете "Репортеры без границ" говорится о том, что 68% убийств произошло в странах, где нет военных конфликтов.