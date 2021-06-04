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пятница, 04 июня 2021 09:56

Встреча Орбана и Зеленского: Венгрия ждет решения Украины

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Встреча Орбана и Зеленского: Венгрия ждет решения Украины
Гергей Гуйяш во время визита в Украину сказал, что Виктор Орбан готов встретиться с Владимиром Зеленским. Фото: varosh.com.ua

О готовности венгерского премьер-министра Виктора Орбана встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил министр-руководитель администрации Гергей Гуйяш.

Заявление прозвучало в четверг во время визита представителя венгерского правительства в украинский город Мукачево, где торжественно открыли Венгерский дом им. Михая Мункачи, сообщает закарпатское издание Varosh.

На вопрос журналиста есть ли на повестке дня встреча Орбана и Зеленского, министр-руководитель администрации премьер-министра Венгрии выразил готовность.

"Украина - это важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение за Украиной", - сказал Гуйяш.

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При этом, по его словам, никаких дополнительных условий этой встречи нет.

"Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским", - подчеркнул он.

Орбан известен пророссийскими заявлениями. В частности, во время агрессии России против Украины, в мае 2014-го, высказался относительно суверенных форм защиты и гарантий прав венгерского национального меньшинства в Украине в контексте двойного гражданства и "коллективных прав" на "автономию". Украинский МИД в свою очередь осудил такие высказывания.

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